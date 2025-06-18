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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إيراني: لا صحة لحديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
هاني حسين

أكد إعلام إيراني عن مصدر رسمي، أنه لا صحة لحديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإطفاء الإسرائيلية عن تسجيل عدة حرائق في مناطق مفتوحة بالساحل والجنوب والوسط، وذلك عقب سقوط صواريخ أُطلقت من إيران، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن فرق الإطفاء تتجه حالياً إلى مواقع الحرائق، التي يُعتقد أنها ناجمة عن سقوط نحو 15 صاروخاً في الهجوم الأخير، والذي تسبّب في إطلاق صافرات الإنذار بعدة مناطق.
 

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