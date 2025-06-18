مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسياره تريلا بطريق العاشر - ابوحماد أمام كوبرى ال600 بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال جثة لشخص و8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسياره تريلا بطريق العاشر - ابوحماد أمام كوبرى ال600 بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.