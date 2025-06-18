إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة تريلا بطريق العاشر - ابوحماد أمام كوبرى ال600 بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابوحماد يفيد استقبال 5 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة تريلا بطريق العاشر - ابوحماد أمام كوبرى ال600 بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.