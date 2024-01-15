النشرة المرورية.. تعرف على حالة الطرق وعقوبة طمس اللوحات

تشهد اليوم الاثنين ، معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية بالقاهرة، ولا يوجد أي غلق للطرق ماعدا غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر ، وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

( عمليات المرور )

وتقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

( حالة الطقس )

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، ولكن تقل عن الأيام الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد ستتأثر بـ أمطار اليوم، ولكن خفيفة عن الأيام الماضية، وسيكون هناك سحب.

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وستكون على فترات متقطعة، وأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، وأن الأجواء مائلة للبرودة في فترة النهار.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية في فترة الليل تنخفض أكبر في قيم درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة بين 10 لـ 12، وفي الصعيد تصل درجة الحرارة لـ 5 درجات، وفي مناطق بـ سيناء تصل لـ الصقيع.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية، والشبورة المائية في الساعات الصباحية، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابعت:" حالة الجو من يوم الأربعاء لـ السبت ستكون مستقرة وارتفاع في درجات الحرارة، ولكن فترة الليل سيكون بها انخفاض بدرجات الحرارة".