المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة ، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا" ٢٩ سنة موظف بحيازته بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة "أحمد م ع" ٣٥ سنة رائد شرطة بإدارة تآمين الطرق بالقليوبية، أنه أثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يدخن سيجارة اشتم منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطه وإياها وبتفتيشه عثر علي تسعة وسبعون كيس للمواد مخدرة وأربعة عشر كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.