دعم الشعب الفلسطيني.. رسائل مهمة للسيسي خلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل هامة، خلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة.
وكان أهم ما ورد برسائل الرئيس السيسي، الآتي :-
- يشيد باضطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي.
- دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات
- يستعرض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة وحماية المنطقة من توسع الصراع،
- الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني
- عمل مصري مكثف لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية
- استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة
- دعم حقوق الشعب الفلسطيني، للحصول علي حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.