دعم الشعب الفلسطيني.. رسائل مهمة للسيسي خلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل هامة، خلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة.

وكان أهم ما ورد برسائل الرئيس السيسي، الآتي :-