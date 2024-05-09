قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي.. بينهم ألماني

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس، عن المرشحين الخمسة لجائزة مدرب الموسم في البريميرليج.

وتصدر مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا لائحة المرشحين، بعدما تجاوز الفريق بدايته البطيئة هذا الموسم، ليصبح على بعد 3 انتصارات من الفوز باللقب.

وينافس جوارديولا على الجائزة، مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، الذي قاد فريقه لموسم مميز، حيث يحتل صدارة الترتيب حاليا، مع تبقي جولتين على النهاية، علما بأن للسيتي مباراة مؤجلة.



ويتواجد في اللائحة أيضا مدرب ليفربول يورجن كلوب، الذي يخوض موسمه الأخير مع الريدز، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وهناك أيضا مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، الذي يبدو في طريقه لقيادة الفريق للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم، باحتلال المركز الرابع.

ويكمل الإسباني الآخر أندوني إيراولا قائمة المرشحين، بعدما نجح في قيادة بورنموث للمناطق الدافئة في الدوري، بعيدا عن مراكز الهبوط