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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روبي تتصدر ترند X قبل 24 ساعة من إصدار «الليلة حلوة»

صدى البلد

تصدرت النجمة روبي الترند الأول على موقع  X  «تويتر سابقا» قبل 24 ساعة من إصدارها كليبها الجديد «الليلة حلوة» على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب روبي والإطلالات المميزة التي ظهرت بها في الكليب الجديد وشبهها البعض بسعاد حسني الجيل الحالي.

كانت روبي أطلقت أمس كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأولى أغنياتها الصيفية لهذا العام وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر  عمرو الخضري.

وصورت المطربة روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف وإسلام صيام.

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