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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية في قبضة الأمن

ارشيفية
ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى وتقليد العملات المحلية والأجنبية  .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية من ضبط شخصين وسيدة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالى مُقلد وبمناقشتهم أقروا بشرائها من أحد الأشخاص.

تم إستهداف المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية مُقلدة عملات " محلية وأجنبية" .

وإعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالإشتراك مع آخر ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى – عدد 113 فرخ ورق يستخدم فى طباعة العملات المزيفة– جهاز قص ورق – جهاز "كمبيوتر" بمشتملاته – طباعة – ذاكرة وميضية تحوى عدد 4 برامج لطباعة العملات المزيفة – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات بأسمه "مزور" – سيارة مستأجرة .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أيد ما جاء بأقوال الأخير وأضاف بتحصله على الكارنيه المزور من شقيق المتهم الأخير "محبوس على ذمة قضية تزوير" لتسهيل إنتقاله ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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