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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك شعب كنيسة عين شمس الاحتفال بخميس العهد |صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة بمنطقة عين شمس كما شارك بالحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس.

 

خلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث تاريخي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان العبور إلى الخلاص، والخروج من العبودية إلى الحرية ومن الحزن إلى الفرح".

 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في نعمة الله ونحن نحتفل بالفصح، هذا العمل المعجزي الذي  يتجاوز التذكر  إلى الفعل، والخلاص عبر اعترافنا بخطايانا".

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