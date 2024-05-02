سباح سعودي من ذوي الهمم يتدرب بالغردقة لمحاولة عبور المانش

بدأ اليوم السباح السعوي فيصل القصيبي من ذوى الهمم "داون سيندرم" تدريبات السباحة بمدينة الغردقة استعدادا لتأهيله لمحاولة عبور بحر المانش في اغسطس القادم.

وقال السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدرب ومشرف محاولة العبور: اليوم بدنا المعسكر التدريبي للسباح السعودي لتأهيله لعبور المانش اغسطس القادم وابدي السباح كامل استعداده للتدريبات لنجاح محاولة العبور ورفع علم بلاده .

وأوضح شلبي أن فيصل يمثل ذوى الهمم كأول سباح من السعودية داون سيندرم يخوض هذة التجربة ليعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة.

وأوضح أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهم لدمجهم مع الاصحاء في كافة المجالات خاصة الرياضة التي تساهم في التقارب بين الشعوب وزيادة الترابط و اواصر الصداقة بين الشعبين ويكون السباح مثال للشباب السعودي بعد نجاح المحاولة ورفع علم السعودية على الشاطئ الفرنسي.

وقال شلبي في تصريحات صحفية اليوم، إنه حريص على تبني الابطال من اصحاب الهمم في الوطن العربي متلازمة دوان لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية تحسب لهم.

وأضاف شلبي، أن فيصل اول سباح من فئة داون سيندرم في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ليعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة.