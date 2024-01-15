صفحات تروج الاعتداء على سائح كوري .. والأمن يكشف الحقيقة

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى ، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه "مزدوج الجنسية" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.

يأتى ذلك ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزأة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.