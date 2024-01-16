عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على حقيقة فيديو ادعاء سائح تعرضه للنصب من قبل بائع

ارشيفية
ارشيفية

كشف رجال الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب وإستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة .

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" متضمناً ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب وإستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة  وحذفه الفيديو عقب ذلك .

بالفحص أمكن تحديد وضبط البائع المعنى بالفيديو بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، وبمواجهته قرر بقيام السائح "الشاكى" بشراء مأكولات منه منذ أسبوع بقيمتها المالية ، ونفى إستغلاله له أو النصب عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد السائحين السائح القاهرة النصب فيس بوك واقعة نصب نفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعتي سرقة ويضبط مرتكبيها

لصان يسرقان سيارة بقصر النيل وبداخلها 2.7 مليون جنيه.. والأمن يعيدها

القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لإتجارهم في النقد الأجنبي

سيدة تشعل النيران في سيارة طليقها لزواجه من أخرى.. ماذا حدث؟

خدمات تهمك .. نشرة المرور ..حالة الطرق .. عقوبة طمس اللوحات ..الطقس

محافظ القاهرة يشرف على رفع الإشغالات بروكسى والكوربة |صور

سقوط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية في قبضة الأمن

صفحات تروج الاعتداء على سائح كوري .. والأمن يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

أيمن يونس: فيتوريا لازم يراجع نفسه ومنتخب مصر محظوظ بالتعادل أمام موزمبيق

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بوتين فشل في تحقيق انتصار سريع بـ أوكرانيا

رسميا .. تغيير إسم البورصة المصرية للسلع

"الصحفيين العرب" يثمن جهود السلطات المصرية لعلاج الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تأمين إطلاق رهائن إسرائيل

عدادات حكومية ذكية.. عقوبات تنتظر موظفي الكهرباء بعد القرار الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ