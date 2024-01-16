تعرف على حقيقة فيديو ادعاء سائح تعرضه للنصب من قبل بائع

كشف رجال الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب وإستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة .

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" متضمناً ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب وإستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة وحذفه الفيديو عقب ذلك .

بالفحص أمكن تحديد وضبط البائع المعنى بالفيديو بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة ، وبمواجهته قرر بقيام السائح "الشاكى" بشراء مأكولات منه منذ أسبوع بقيمتها المالية ، ونفى إستغلاله له أو النصب عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.