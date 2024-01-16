لصان يسرقان سيارة بقصر النيل وبداخلها 2.7 مليون جنيه.. والأمن يعيدها

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي لصين سرقا سيارة بقصر النيل وبداخله 2 مليون و700 ألف جنيه ، وتم إعادة المسروقات وتولت النيابة التحقيق .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحبي ورشة لقطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه ، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى بعض المتعلقات الشخصية قاما بشرائها من المبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها وبيعها قطع غيار، وقررا بإكتشافهما المبلغ المالى داخل السيارة عقب إرتكاب الواقعة وقد قاما بتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المُبلغ بسرقتها.