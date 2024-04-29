2.5 مليون فلسطيني تدهورت حياتهم| مدبولي يكشف تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمّرت، والنظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية تدمرت.

وأضاف خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تمكنا من وقف إطلاق النار وبدأنا النظر والتخطيط لمستقبل قطاع غزة، نحن بحاجة إلى عقود من الزمن فقط لكي نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل السابع من أكتوبر».

وأشار إلى أن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم، والقاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.