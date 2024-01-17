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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتكاب جرائم حرب بغزة.. شرطة بريطانيا تعتزم التحقيق في شكوى ضد إسرائيل

علم بريطانيا
علم بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، أن ضباطًا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وحسب وكالة "فرانس 24"، قالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد تحقيقًا يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي موضوع آخر متعلق بهذا الصراع".

وأكد أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

ومع ذلك، يتعين على النيابة العامة أن تحصل على إذن من المدعي العام - أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للولاية - بشأن محاكمات جرائم الحرب.

وشدد القائد دومينيك ميرفي، الذي يقود قيادة مكافحة الإرهاب، على أن القوة ستلتزم "بمجموعة واضحة للغاية من المبادئ التوجيهية التي يتم استخدامها عند تقييم جميع حالات جرائم الحرب التي تحال إليهم.

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