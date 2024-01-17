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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يفتح النار على منتخب مصر: مش بنلاعب شنط بطاطا

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجاَت كأس الأمم وتعادل منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: القرصة في الأول أفضل احنا مش بنلاعب شنط بطاطا.


وتعادل منتخب مصر مساء  الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

ويتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

منتخب مصر مصر وغانا موعد مباراة منتخب مصر و غانا فى كأس أمم أفريقيا إبراهيم عبد الجواد

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