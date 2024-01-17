«قاطعوا ألمانيا».. مثقفون من حول العالم يتهمون برلين بقمع الصوت الفلسطيني

وقع مئات المثقفين والفنانين من حول العالم، من بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب آني إيرنو، عريضة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل علي قطاع غزة.

وأكدت دار "سوهركامب" الألمانية التي تنشر كتب إيرنو أن الأديبة الفرنسية وقعت على هذه العريضة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وجمعت حملة "قاطعوا ألمانيا" أكثر من ألف توقيع.

وكانت لانا باستاسيتش، الروائية البوسنية والصربية الحائزة على العديد من الجوائز، أعلنت على موقع إنستجرام إنهاء عقدها مع ناشرها الألماني. وكانت باستاسيتش على قائمة الموقعين على العريضة.

وتعرف الحملة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنّها "مقاطعة للعنصرية المناهضة للفلسطينيين وللرقابة بأشكالها الرسمية الأكثر تقدماً".