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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليست البداية.. بيرسي تاو يعلق على إهداره فرصة الفوز أمام مالي

صدى البلد

علق بيرسي تاو، لاعب منتخب جنوب افريقيا، على الهزيمة من منتخب مالي أمس، في بطولة أمم أفريقيا.

 

وقال خلال تصريحات صحفية: “هذه ليست البداية التي أردناها، إذا سجلنا، أعني لو أنني سجلت ركلة جزاء لكان من الممكن أن تتغير المباراة، لكنني أهدرتها”.

 

وأهدر بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، ركلة جزاء لصالح منتخب بلاده أمام منتخب مالي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لمنتخب جنوب إفريقيا بعد الرجوع للفار، إثر تدخل بالمرفق من مدافع مالي.

 

ونفذ بيرسي تاو ركلة الجزاء بقوة خارج المرمى تمامًا، لتخرج بعيدًا عن مرمى منتخب مالي، في الدقيقة 19 عمر المباراة.

 

وتلتقي جنوب إفريقيا في الجولة الثانية مع منتخب ناميبيا، يوم الأحد 21 يناير الجاري، فيما تلتقي مالي مع تونس يوم السبت 20 من الشهر ذاته.

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