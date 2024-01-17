ضبط طن و200 كيلو عسل نحل مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية واسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح برقم ٣٣٦ جنح كفر صقر مجهول المصدر مواد غذائية عسل نحل أبيض وتم التحفظ علي كميه قدرها ١ طن و ٢٠٠ كيلو جرام.

كما قامت الحملة بتحرير 9 تقارير اثبات حالة لإنتاج خبر ناقص الوزن و إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.