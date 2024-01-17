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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بسيارة في الدقهلية

صورة من الحريق
صورة من الحريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظه الدقهلية من السيطرة على حريق نشب في إحدى السيارات وسيارة أخرى مجاورة لها أمام معهد النيل بمحافظه الدقهلية.

 تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من إدارة النجده يفيد بنشوب حريق واشتعال سيارة أخرى مجهولة، وذلك عقب خروج الطلاب من أداء امتحاناتهم بالمعهد.


وانتقلت على الفور،، سيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الواقعة أمام معهد النيل على طريق الشرقاوية بمحافظه الدقهلية وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى السيارات الأخرى دون وقوع خسائر فى الأرواح  عقب خروج الطلاب من اداء امتحاناتها .

جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

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٢٠٢٤٠١١٧_١٢٣٢٣٨
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٢٠٢٤٠١١٧_١٢٣٢٢٠
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٢٠٢٤٠١١٧_١٢٣٢٠٩
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٢٠٢٤٠١١٧_١٢٣٠٤١
السيطرة على الحريق الحماية المدنية والإسعاف بمحافظة الدقهلية سيارات الحماية المدنية خسائر في الأرواح في الأرواح نشوب حريق مديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية

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