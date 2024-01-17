وزارة العمل: ندوة توعية فى مجال المساواة بين الجنسين للعمال بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة من خلال إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين ، ندوة للتوعية فى مجال المساواة بين الجنسين وصحة المرأة ، وذلك بمقر مركز تدريب مهنى شهداء كتيبه 103 ( الشرابية سابقا )، وتناولت الندوة عدة موضوعات منها: أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج، وأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية ، وأهمية التغذية في مرحلة الانجاب ، والمساواة بين الجنسين للقضاء علي التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة ومجالات العمل من خلال ضمان الحق في العمل ، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بممختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المراة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر اساسى ، وأهمية تمكينها إقتصادياً لتحقيق هذا الدور ، وتوفير كافة السبل لدعمها ، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها سهام ابراهيم مديرادارة شؤون المرأة ، والدكتورة علياء مصطفي مدير المركز ، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافة الصحية فى ادارة تنظيم الاسرة ، وثناء عبد الفتاح مسؤول إعلام بالصحة ، ومؤكداً إستمرار عمليات التوعية والتثقيف للمراة العاملة وأصحاب الاعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية ، فى إطار تطبيق معايير العمل الدولية ، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة ..