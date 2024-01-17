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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة وسلامة الغذاء في ندوة بالتعاون بين مديريتي الزراعة والطب البيطري بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد الندوات التوعوية والإرشادية للعاملين عن سلامة الغذاء واللحوم والتعريف بالأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم والألبان ومنتجاتها وكيفية الوقاية منها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

 

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة تثقيفية عن سلامة الغذاء وصحة اللحوم لعدد من العاملين بمديرية الزراعة وذلك بقاعة اجتماعات المديرية.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتورة إيمان محمد حسين والدكتورة مروة محمد والدكتورة مي عبد السلام بإدارة الارشاد بمديرية الطب البيطري بتقديم الندوة والتي تم خلالها عرض دور الطب البيطري في توفير منتجات آمنة وصحية للمواطنين وتوضيح أهمية البروتين الحيواني لصحة الإنسان في الحفاظ على صحة العضلات والعظام والدم والشعر والأظافر بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة وزيادة حرق الدهون وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت أيضا طرق الحصول على لحوم سليمة وخالية من مسببات الأمراض وكيفية التعرف علي اللحوم السليمة واللحوم الفاسدة والطرق الصحيحة لتخزين اللحوم والاستفادة منها بأعلى قيمة غذائية، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

الإرشاد الزراعى البروتين الحيوانى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الوعى الصحى والبيئى رفع الوعي الصحي صحة وسلامة الغذاء مديرية الطب البيطري ممدوح غراب محافظ الشرقية

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