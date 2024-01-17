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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود حمدي: صالون شباب وزارة الثقافة بوابة لعالم الفن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق غداً الخميس 18 يناير2024 في تمام السادسة مساءا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات الدورة (34) لصالون الشباب في رحاب قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وتأتي الدورة المرتقبة تحت عنوان " من أجل فن ينمو " وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويُعد الصالون الحدث السنوي الأهم والأكبر المعني بدعم وتقديم شباب التشكيليين حتى سن 35 عاماً.


من جانبه قال الفنان محمود حمدي القيم الفني .. "صالون الشباب .. هذا الاسم الذي كان يتردد كثيرا عندما بدأت دراستي للفن بأواخر التسعينيات، دائما ما أرتبط معي ومع الكثير من جيلي من الفنانين بالمساحة المفتوحة للتجريب، ما رأيناه وما عاصرناه آنذاك فتح لنا سوق العمل بالفن سريعاً وحول فضولنا إلى ممارسة فنية تحمل شغفا كبيرا مستمرا لتطوير مشاريعنا الفنية التي بدأنا العمل عليها بالتجريب المستمر. كان هو كان هو البوابة التي فتحت لنا العالم الفني خارج نطاق الدراسة فتعرفنا على زملاء أخرين من الفنانين لتتوسع دوائر مناقشاتنا وتجاربنا، فكان مجرد العرض بالصالون هو جائزة، واستمر بعدها بدوره معنا بمنحنا المساحة الحرة المفتوحة للتجريب والعمل والمعرفة خارج نطاق قاعات العرض". 


وأضاف (حمدي) .. "طوال أكثر من مئة يوما من عملي كقيم فني للصالون، كانت وستظل هذه تجربة فريدة لي، فهي تحمل كل ذكريات البدايات الأولى، والتعرف على فنانين جدد وفتح دوائر المناقشات الفنية، والتحدث مع كل فنان على حدى عن عمله ومشروعه وطريقة عرضه، تأكدت خلال هذه الفترة من أن الصالون ما زال محتفظا بدوره الذي بدأ منذ أربعة وثلاثون عاما، ما زال قادرا على التجدد والمواكبة والاكتشاف، مازال هو صالون الشباب الذي يمكن أن تعرف منه ما يحدث في الحركة الفنية المصرية وما هو قادم".


يُشار أنه يشارك في هذه الدورة 131 فناناً تتنوع أعمالهم مجالات التصوير، الرسم، النحت، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية، التجهيز في الفراغ، الميديا.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني صالون الشباب دار الاوبرا المصرية من أجل فن ينمو قطاع الفنون التشكيلية

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