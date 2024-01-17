مفاجأة فى أسعار الذهب والدولار.. وصول كبيرة منسقى الأمم المتحدة لمعبر رفح.. ومؤتمر سامح شكرى ووزير خارجية اليونان

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة بالنهار وبالليل، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك مرتفع جوي قادم من الصحراء، سيجعل الجو به ارتفاع بدرجات الحرارة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، والأمين العام للناتو يتفقان على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق عبر إجراء حوارات ثنائية.

قال وزير الدفاع العراقي، إنه من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران، و جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية القاهرة الإخبارية.

استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، منذ قليل بمطار العريش، سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "ردا على الهجمات الأخيرة.. العراق يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إيران".

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة تستمع لشرح تفصيلي للدور المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، ولكن لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، وموجودة في السواحل الشمالية.

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج، إن موضوع النبوءة فى علم الفلك صحيح، مشيرا إلى أن هناك ما يسمي بتوقعات الأبراج وعلم الأرقام.

تنبأ الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج، بنتيجة مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها غدا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

قالت سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها وصلت إلى مصر في زيارة معبرة جدا، حيث تفقدت المخازن بالعريش من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان هناك.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، إن المباحثات بين الجانبين التي جرت صباح اليوم تطرقت بشكل موسع للتطورات الخاصة بغزة والحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فورى والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني فى غزة والرفض التام للنزوح الجبري من غزة والعمل على إحتواء تلك الازمة.

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، إن “العلاقات الثنائية بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل على تطويرها، وهناك عدد من المشروعات فى مجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال”.

وقال "جيرابتريتيس"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الأعمال العدائية في البحر الأحمر تؤثر على أمن وسلامة الرحلات البحرية، والتجارة الدولية، ما يثير القلق بشكل خاص.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية، بين مصر واليونان متشعبة، وجار العمل الدائم على تطويرها، فهناك العديد من المشروعات المشتركة بمجالات السياحة والربط الكهربائي والمشروعات الحيوية والبارزة، ومجالات التعاون فيما يخص الهجرة الموسمية، والتعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة التبادل التجاري.