سيجريد كاخ تصل مصر لمتابعة تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى غزة.. شاهد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة تستمع لشرح تفصيلي للدور المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

واستقبل محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، منذ قليل بمطار العريش، سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.



وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات للحظة الوصول، وقالت القناة إن سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، تأتي لـ القاهرة لـ التنسيق مع مصر من أجل إدخال جميع المساعدات لـ قطاع غزة، ولا يوجد أي عراقيل في دخول المساعدات.



وأوضحت القناة أن سيجريد كاخ، كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، ستقوم بعمل جولة داخل مخازن الهلال الأحمر المصري، والتي تستقبل المساعدات من الداخل أو الخارج.



وكشفت القناة أن سيجريد كاخ، ستقوم بعمل جولة عامة بمعبر رفح، وأن هذه الزيارة تأتي بعد قرار مجلس الأمن بدخول جميع المساعدات لـ قطاع غزة.



كما أعربت كبيرة منسقى الأمم المتحدة عن تقديرها جهود مصر لإيصال المساعدات إلى غزة، ومهمتها الأساسية ادخال المساعدات لغزة، ووقف اطلاق النار، وعمل ممرات أمنة لدخول المساعدات.



وكشفت القناة أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لـ سيجريد كاخ، مصر بعد توليها المنصب الجديد، وأن سيجريد كاخ، ستلاحظ الشاحنات الكثيرة المتوقفة في معبر رفح، وفي المخازن.

وأوضحت القناة أن سيجريد كاخ، لها صلاحية دولية، في الضغط على إسرائيل، من أجل دخول المساعدات.