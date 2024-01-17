كبيرة منسقي الأمم المتحدة تتفقد مخازن المساعدات بالعريش لمتابعة تلبية احتياجات سكان غزة

قالت سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها وصلت إلى مصر في زيارة معبرة جدا، حيث تفقدت المخازن بالعريش من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات السكان هناك.

أضافت خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه بالأمس قامت بمحادثات مهمة مع وزير الخارجية والدفاع والتضامن الاجتماعي وتلقت إفادات من منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر.

وتابعت: "هذه أولى زيارات عديدة سأقوم بها طبقا لقرارا الأمم المتحدة الخاص بتسهيل وصول المساعدات إلى الأبرياء في غزة، وبحاجة إلى تعاون كل الأطراف لتلبية احتياجات المواطنين".