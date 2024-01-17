لا يستطيعون مهاجمة اسرائيل.. وزير الخارجية العراقي يفتح النار على إيران

أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن إيران خرقت الاتفاقات الأمنية وانتهكت سيادة البلاد بقصفها أربيل.

وأشار حسين إلى أن بغداد لجأت للحوار مع طهران لكنها استخدمت الصواريخ في المقابل.

واعتمدت جامعة الدول العربية، اليوم الاربعاء جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على أربيل، قرارا بشأن ادانة العدوان الإيراني على العراق.



وقد أعرب وزير الخارجية العراقي، عن "أسفه، لأن العراقيين يدفعون ثمن التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويدور القتال على الأراضي العراقية".

وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مقابلة تلفزيونية، على هامش منتدى "دافوس" المنعقد في سويسرا، إن "مهاجمة إيران لمدينة أربيل هو انتهاك للقانون الدولي"، مؤكدا أن "التوتر الآن بين الإسرائيليين وإيران".

واعتبر أن "الإيرانيين لا يريدون أو لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل، فهم يبحثون عن الضحايا من حولهم، فهم يهاجمون أربيل"، مشيرا إلى أن "إيران معزولة عن العالم، فإذا ذهب العراق إلى مجلس الأمن واعتبر العراق حليفا لإيران فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.