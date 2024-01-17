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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي يتعادل مع البنك الأهلي 2 - 2 بكأس الرابطة

فريق المصري البورسعيدي
فريق "المصري" البورسعيدي

تعادل فريق "المصري" البورسعيدي أمام مضيفه فريق البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم /الأربعاء/، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة بمشاركة 16 فريقا.

في الشوط الأول، تقدم فريق المصري البورسعيدي بإحراز هدفه الأول عن طريق لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني أدرك فريق البنك الأهلي التعادل عن طريق لاعبه محمد عبد اللطيف "جريندو" في الدقيقة 53، وبعدها تقدم فريق "المصري" مرة أخرى بإحراز هدفه الثاني في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه عمرو السعداوي، وسجل اللاعب أحمد أيمن منصور، بالخطأ في مرمى فريقه البنك الأهلي في الدقيقة 68 .

واحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقتا بدلا من الضائع؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة، تأجل حسم الفريقين المتأهلين للدور الربع النهائي من هذه المجموعة الى الجولة الثالثة والأخيرة، حيث ارتفع رصيد فريق المصري البورسعيدي إلى أربع نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، وفريق البنك الأهلى إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويتصدر جدول ترتيب المجموعة - حتى الآن - فريق الجونة برصيد أربع نقاط، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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