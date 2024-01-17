تحرك برلماني بسبب تهالك وحدة صحية بالشرقية تخدم 20 ألف مواطن

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ، بسبب حرمان أكثر من 20 ألف مواطن بقرية ابن العاص مركز كفر صقر من الحصول علي خدمة صحية جيدة ، بسبب تهالك مبني الوحدة الصحية بالقرية وعدم صلاحيته .

واكد عبدالعزيز ، في تصريحات صحفي اليوم ، أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الإحاطة هو اعتراف وزارة الصحة أكثر من مرة أن المنطقة في حالة احتياج ، وتم ادراج الوحدة منذ عام ٢٠١٣ ، ضمن خطة لتطوير والاحلال والتجديد ، ولكن في النهاية كانت اعمال التطوير حبيسة ادراج وزارة الصحة .



وأشار إلي أن وزارة الصحة وضعت الوحدة الصحية بقرية ابن العاص ، وفقا لمستندات رسمية في خطة التطوير أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨و٢٠٢٣،ولكن في النهاية مرت تلك الأعوام ،ولم تقدم وزارة الصحة حياة كريمة للمواطنين ، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي قطاع الصحة اهتمام غير مسبوق ، وشهدت مصر انجازات كبيرة لم تشهدها في هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسة .

واستنكر تأخر وزارة الصحة في تطوير الوحدة منذ أكثر من ١١ عام ، حيث تضاعفت الاسعار وقفز اسعار الحديد ، والاسمنت والطوب والطلاء والكهرباء ، مطالبا وزارة الصحة بسرعة تطوير المستشفي لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلي عدم تطوير المبني المتهالك ، رغم تأكيدها في خطابات رسمية أن الوحدة مدرجة في خطة التطوير ، منذ عدة سنوات ولكن لم يتم التنفيذ ، مما أهدر حق ما يقرب من ٢٠ الف مواطن يقطنون القرية والنجوع التابعة لها من الحصول علي خدمة صحية جيدة.