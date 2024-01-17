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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بسبب تهالك وحدة صحية بالشرقية تخدم 20 ألف مواطن

النائب حاتم عبدالعزيز
النائب حاتم عبدالعزيز

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ، بسبب حرمان أكثر من 20 ألف مواطن  بقرية ابن العاص مركز كفر صقر من الحصول علي خدمة صحية جيدة ، بسبب تهالك مبني الوحدة الصحية بالقرية وعدم صلاحيته .

واكد عبدالعزيز ، في تصريحات صحفي اليوم ، أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الإحاطة هو اعتراف وزارة الصحة أكثر من مرة أن المنطقة في حالة احتياج ، وتم ادراج الوحدة منذ عام ٢٠١٣ ، ضمن خطة لتطوير والاحلال والتجديد ، ولكن في النهاية كانت اعمال التطوير حبيسة ادراج وزارة الصحة .


وأشار إلي أن وزارة الصحة وضعت الوحدة الصحية بقرية ابن العاص ، وفقا لمستندات رسمية في خطة التطوير أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨و٢٠٢٣،ولكن في النهاية مرت تلك الأعوام ،ولم تقدم وزارة الصحة حياة كريمة للمواطنين ، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولي قطاع الصحة اهتمام غير مسبوق ، وشهدت مصر انجازات كبيرة لم تشهدها في هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسة .

واستنكر تأخر وزارة الصحة في تطوير الوحدة منذ أكثر من ١١ عام ، حيث تضاعفت الاسعار وقفز اسعار الحديد ، والاسمنت والطوب والطلاء والكهرباء ، مطالبا وزارة الصحة بسرعة تطوير المستشفي لتنفيذ  تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلي عدم تطوير المبني المتهالك ، رغم تأكيدها في خطابات رسمية أن الوحدة مدرجة في خطة التطوير ، منذ عدة سنوات ولكن لم يتم التنفيذ ، مما أهدر حق ما يقرب من ٢٠ الف مواطن يقطنون القرية والنجوع التابعة لها من الحصول علي  خدمة صحية جيدة.

حاتم عبدالعزيز مجلس النواب محافظة الشرقية التنمية المحلية مركز كفر صقر

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