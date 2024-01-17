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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العملية بـ«100 ألف جنيه».. قرار عاجل من المحكمة ضد طبيب الاتجار بالبشر

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي محاكمة استشارى أمراض باطنه وكلى وآخر بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، إلى دور فبراير المقبل.

وكشف أمر الإحالة، لأنهما في عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

الأعضاء البشرية

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك مع آخرين مجهولين من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه «جلال.م» بأن تعامل بشراء عضوه البشري الكلى، نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه مستغلا حاجته وعوزه المادي وعلى إثر ذلك استأصل عضوه البشرى وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 الف جنيه لنفسه.

وأشار أمر   الإحالة، أن المتهم الثانى بصفته طبيب بشرى أستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجنى عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد محمد.ح المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبيبة المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.

وكشف أمر الإحالة أن التحريات أثبتت أن المتهم الاول يتحصل على ربح مادى يصل لـ100 ألف جنيه نظير إجراء  العملية الواحدة.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبرى.
 

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