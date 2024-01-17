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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي : ميناء غزة ضعيف الإمكانيات لاستقبال السفن

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قطاع غزة يقع في البحر المتوسط، مما يسهل على الدول المتوسطية تقديم المساعدات لقطاع غزة من خلال البحر.

محمد العرابي:هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها إيصال المساعدات لغزة 

 

وأضاف محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ميناء غزة غير متوفر له إمكانيات لإستقبال السفن، و لكن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها إيصال المساعدات لغزة عن طريق البحر.


وأشار رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إلى، أن التجمع الثلاثي الذي يضم اليونان و قبرص و مصر، هو أحد الانجازات الهامة، التي نشعر بأهميتها في المواقف الضرورية مثل دعم القضية الفلسطينية.

محمد العرابي غزة قطاع غزة البحر المتوسط المساعدات السفن

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