الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها منخفضة مدفوعة بتراجع أسهم التعدين

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، أمس الأربعاء، في حين بقي التركيز الإقليمي على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضًا بنسبة 1.1%، مع تراجع جميع القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة السلبية. قادت أسهم التعدين الخسائر، وأغلقت الجلسة منخفضة بنسبة 2.1%.



وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.5% بعد أن ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4% على أساس سنوي في ديسمبر.

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير بعد رفع أسعار الفائدة بسرعة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم الجامح.

وتجدر الإشارة إلى الخطابات الخاصة التي ألقاها يوم الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واصلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاتها بين عشية وضحاها، حيث قادت هونج كونج الخسائر بعد أن تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأخير التوقعات.

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد جلسة خاسرة لبدء أسبوع التداول المختصر بسبب العطلة. جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أقوى من المتوقع، مما يشير إلى مرونة المستهلك ويضع الشكوك حول التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي.