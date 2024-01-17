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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أوافق على بيع زيزو| فاروق جعفر يعلن مفاجآت مع إيمان أبوطالب.. الجمعة

الإعلامية إيمان أبوطالب
الإعلامية إيمان أبوطالب

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها “بالخط العريض”، الكابتن فاروق جعفر، أسطورة نادي الزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، ليفتح قلبه ويكشف العديد من الأسرار والكواليس، ويتحدث عن كأس الأمم الأفريقية. 

وفي حلقة الجمعة المقبلة من البرنامج على شاشة الحياة، يتحدث جعفر ولأول مرة عن حياته الخاصة والعائلية.

كما حكى اسطورة الزمالك عن صداقته المميزة مع العندليب عبدالحليم حافظ، وسر غضبه منه بسبب فريد الأطرش. 

الزمالك لو محتاج الدعم والفلوس يبيع زيزو

وتحدث نجم الزمالك عن علاقته بابنه سيف جعفر لاعب نادي بيراميدز قائلا: “هل ممكن إن أنا يكون لي ابن يخطب من غير ما أعرف أو ميعزمنيش”. 

وكشف جعفر في الحلقة عن رأيه في بيع نادي الزمالك للاعبه المميز أحمد زيزو، قائلا: “الزمالك لو محتاج الدعم والفلوس يبيع زيزو.. 10 مليون يفكوا أزمة في الزمالك”. 

ولأول مرة تحدث جعفر عن انتخابات الزمالك الماضية والتي ترشح فيها على منصب الرئيس، وأجاب جعفر على سؤال هل عدم فوزه جاء بسبب ما تردد إنه مرشح المجلس السابق. 

وصرح الأسطورة الزملكاوية: أبويا وأخويا الكبير وإخواتي الصبيان كلهم أهلاوية متعصبين، كما تحدث جعفر عن اختيارات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

يذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة.

 

فاروق جعفر الخط العريض إيمان أبوطالب شاشة الحياة كأس الأمم الافريقية الزمالك

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