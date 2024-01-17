الزمالك يكشف حقيقة حل أزمة القيد

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول إعلان نادي الزمالك حل أزمة القيد، مشددا على أن الأزمة سوف تنتهي بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.

كتب سالم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: " لا صحة لما يُشاع حول فك القيد بنادي الزمالك، وعلى موعدنا الأسبوع القادم وبحد أقصى نهاية يناير بإذن الله".

ويستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات لخوض معسكر إعدادي استغلالا لفترة التوقف الجارية بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويبحث الزمالك عن حل أزمة القيد تماما ومن ثم التعاقد على صفقات قوية والإعلان عنها لتدعيم الفريق.