مسئول سابق بالناتو: الألمان يحاولون زيادة دفاعاتهم خوفاً من زعزعة روسيا استقرار أوروبا

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إنه عند الحدث عن الأفكار المطروحة من قبل الجيش الألماني، لا سيما فيما يتعلق بحشد قوات روسية في دول البلطيق وبيلاروسيا، يجب أن نعود إلى العام الماضي والصدمة التي حدثت لألمانيا للحدث غير المسبوق الذي قامت به روسيا بغزو دولة مجاورة لها.

وأضاف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الألمان يحاولون زيادة دفاعاتهم عن طريق الإنفاق، حيث خصصت نحو 100 مليار دولار في شراء معدات جديدة وهذا سبب أن هذا الجيش لا يخطط للحرب ولكنه يحاول التفكير في الاحتمالات واختبارها.

عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية



وأكد المسئول السابق في حلف الناتو، أن الألمان يخافون من أن روسيا قد تزعزع الاستقرار في أوروبا والنظام الأوروبي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية.

