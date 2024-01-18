تامر عبدالحميد: لا يوجد بديل أمام المنتخب غير الفوز في المباراة القادمة

قال تامر عبدالحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن إخفاق بعض المنتخبات في البطولات المجمعة أمر طبيعي، متابعا: الإخفاق لم يقتصر على المنتخبات العربية فقط، بل شمل معظم المنتخبات في البطولة.



وأضاف "تامر عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عل قناة "صدى البلد"، أن الإخفاق في الجولة الأولى، ليس مقياسا لأداء المنتخبات طوال البطولة، فدائما ما يكون هناك مفاجئات في البطولات المجمعة.

واسترسل: المنتخب المصري عانى بدنيا خلال مباراة موزمبيق الماضية، متابعا: يجب أن يكون هناك روح قتالية لدى اللاعبين وخلق دوافع لحصد الفوز والثلاث نقاط.

وأوضح أن المنتخب يمتلك مفاتيح إسعاد أو حزن ما يقارب من 105 مليون مصري، بالإضافة إلى جماهير الدول الأوروبية، متابعا: لا يوجد بديل أمام المنتخب غير الفوز في المباراة القادمة.

