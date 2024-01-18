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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الأسبق يكشف مميزات شبكة الجيل الخامس للدولة والأفراد

5 G
5 G

كشف الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، تفاصيل أهمية شبكة الجيل الخامس للدولة والأفراد، مشيرا إلى أن شبكة الـ 5G هي الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية.
وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، مساء اليوم الأربعاء، انها توفر سرعات تحميل وتنزيل أعلى، واتصالات أكثر اتساقًا، وقدرة محسّنة مقارنةً بالشبكات السابقة، وتتميز بأنها أسرع بكثير وأكثر موثوقية من شبكات الـ 4G الشائعة حاليًا، ولديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا للإنترنت للوصول إلى التطبيقات والشبكات الاجتماعية والمعلومات.

واكمل أن يمكن لشبكة الجيل الخامس أن تساعد في دعم تطبيقات عديدة وتوسيع نطاقها، مثل التحكم في حركة البيانات المتصلة بالسحابة، وتوصيل الطائرات بدون طيار، ومحادثات الفيديو، والألعاب بجودة وحدة التحكم أثناء التنقل، بدءًا من المدفوعات العالمية والاستجابة للطوارئ وصولًا إلى التعليم عن بُعد والقوى العاملة المتنقلة، فإن فوائد وتطبيقات الـ 5G لا حدود لها، لديها القدرة على تغيير عالم العمل والاقتصاد العالمي وحياة الناس.
 

التكنولوجيا الجيل الخامس الاقتصاد العالمى اقتصاد العالم الشبكات الاجتماعية الطائرات بدون طيار الدكتور هاني محمود

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