الذئاب تكشف واقعة مقـ تل عشريني بالمنطقة الجبلية في سوهاج

كشف عواء الذئاب بمنطقة المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية بناحية نجع المشايخ التابع لقرية أولاد يحيى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، مقتل شاب في نهاية العشرينات من العُمر؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري، والعثور على بقايا جثته والتي كانت عبارة عن أجزاء هيكلية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أجزاء هيكلية لجثة شاب بناحية المقابر المتاخمة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مُبلغ بتغيبه يدعى (محمود. أ. م- 27 عامًا- يعمل في إحدى شركات الملاحة الخاصة)، منذ عدة أيام، وتبين إصابته بطلق ناري وهجوم الذئاب على جثمانه ونهشه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومته المدعو (لطفي. ا- 25 عامًا)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم القاء القبض عليه، وبسؤاله أقر بخروجهما سويًا لشراء المواد المخدرة وذهابهما إلى المقابر المتاخمة بالمنطقة الجبلية، لتعاطي المواد المخدرة، وعقب تغيبهما عقليًا بعد هذه الواقعة خرج عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزة المتهم، أصابت المجني عليه وأنهت حياته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.