محافظ سوهاج: إعداد جدول زمني وحصر حالات التعدي استعدادا للموجة 22

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وحضر الاجتماع اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عتلم ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية.

وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

ووجه بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددًا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظة سوهاج

ووجه "الفقي" بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.