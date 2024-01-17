محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير الإمتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الإمتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، حيث أدى اليوم الطلاب الإمتحانات في مادتي " اللغة العربية، والتربية الدينية".

ووجه محافظ سوهاج بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الإمتحان في سهولة ويسر، موجها باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الإمتحانات.

وذلك تحسبًا لأي ظرف طارئ، وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات.

محافظة سوهاج

وتلقى أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أنه يؤدي إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 82 ألف طالب وطالبة تقريبا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 463 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات، ومنع تسريبها، حيث يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي، كما تم عمل أرقام كودية لكل لجنة.

ومظاريف مؤمنة وفقا لعدد طلاب كل لجنة، لافتا إلى تشكيل لجنة رصد إلكتروني بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أية شكاوى.