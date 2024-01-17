العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت أسفل قطار روسي في سوهاج

أنقذت العناية الإلهية شابًا في بداية العقد الثالث من العُمر، من الموت المُحقق أسفل عجلات القطار روسي "أسوان/ القاهرة"، حيث أصيب بسحجات بالبطن وكدمة بالفقرات القطنية؛ إثر سقوطه على رصيف محطة سكة حديد البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بأنه أثناء محاولة أحد الأشخاص استقلال القطار المقرر توقفه بالمحطة، من رصيف المحطة عقب تحركه إختل توازنه وسقط على رصيف المحطة.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'احمد ع.م.ا' 22 سنة، يقيم دائرة قنا، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد المذكور بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.