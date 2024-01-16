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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يتابع تفعيل مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية

صدى البلد

شكلت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، برئاسة فريدة سلام، وبالتعاون مع التموين، والرقابة التموينية، والمنطقة الصناعية بالحي، لجنة للمرور على الشركات والمنشآت "المستوردة، والمصنعة، والمعبأة"، للمنتجات والسلع الاستراتيجية " زيت، فول، أرز، سكر، مكرونة، ألبان، جبن "، وذلك لمتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالمبادرة.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمتابعة تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حرصًا على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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وأوضحت رئيس حي الكوثر أنه تم المرور على 7 شركات مختلفة وهي "المختار لتجارة المواد الغذائية، ومخزن شركة مكسب، والشركة الدولية لتعبئة المواد الغذائية، ومصنع الكوثر للمكرونة والصناعات الغذائية، واللؤلؤة للصناعات الغذائية، و منفذ شركة ديري للألبان، وشركة الميرا للصناعات الغذائية".

وأكدت اللجنة بأعمالها في التحقق من عدم تجاوز الفواتير للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

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