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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: 95% نسبة إنجاز مشروع التطوير الحضاري لأعلى مفيض ترعة نجع حمادي

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج، والتي تشمل إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محلا تجاريا، ومسجدا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج.

وذلك على مساحة 8 آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 95% حتى الآن.

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محافظة سوهاج

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، والتي تشمل "رصف الأرضيات، وأعمال التشطيبات الخارجية"، مؤكدًا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، لافتًا إلى أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية.

وذلك من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة، وغرب سوهاج، من شارع سيالة أولاد نصير إلى الموقع الجديد أعلى المفيض.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادى وحتى مدرسة أسماء بنت أبى بكر، تم استغلالها لاقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد.

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