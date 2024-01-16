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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بفرعيات شوارع حي غرب سوهاج

صدى البلد

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بالحي، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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محافظة سوهاج

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم البدء في رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي من خلال تركيب بلاط الإنترلوك في 11 شارعا فرعيا، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

وأشار إلى أنه سوف يتم البدء في أعمال رفع كفاءة وتطوير فرعيات منطقة العارف بالله خلال الفترة القادمة، مؤكدا المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من جميع الأعمال.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج رصف مليون جنيه تنمية الصعيد

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