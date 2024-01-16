رئيس جامعة سوهاج يشيد بطلابها لمحوهم أمية 80 ألف دارس| تفاصيل

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصول الجامعات المصرية على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في محو الأمية، ونجاحها في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن وذلك خلال الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية.

وأكد أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية متكاملة وكثفت جهودها لمحو أمية أكبر عدد من الاميين وخاصة في القري والمراكز الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة وخطتها الاستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030.

وأضاف ان إجمالي مساهمة الجامعة في محو الأمية بلغت مايقرب من ٨٠ ألف مواطن وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشار رئيس الجامعة إلى ان ملف الامية يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، حيث نجحت إدارة الجامعة في استغلال إمكانياتها المادية والبشرية، والإستفادة من قدرات طلابها، لدعم خطط الدولة والمشاركة في هذا المشروع القومي لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري.

جامعة سوهاج

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، و نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة في هذا الملف، استطاعت الجامعة الحصول علي مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن الجامعة وضعت عدد من الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للطلاب والذي جعلهم في حالة تسابق في محو الأمية، حيث يتم توزيع الطلاب على القرى، ووضع حد أدنى لكل طالب بأن يمحو أمية 4 أشخاص، إذا قام الطالب بمحو أمية 7 مواطنين يعفى من نصف رسوم السكن في المدن الجامعية، وإذا محت الطالبة أمية 10 مواطنين فتعفى من الخدمة العامة، وهذا بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأكد "النعماني" أن كلية التربية بالجامعة تلعب دوراً هاماً بهذه القضية القومية، وطلابها المشاركين بالعدد الأكبر في محو الأمية، والذي يبرهن علي مدي إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم، باعتبارهم الشريك الأساسي المساعد لأجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بصورة أسرع وأنجح، مضيفاً ان طالبة من الجامعة تمكنت من محو أمية 59 مواطنًا وكرمتهم الجامعة بمنحه مجانية للدراسات العليا بالجامعة.