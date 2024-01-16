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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بالطوابق العليا بدار السلام في سوهاج| تفاصيل

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف  المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام غدًا الأربعاء  الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من نفس اليوم ولمدة سبع ساعات.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل مروقات محطة مياه أولاد سالم  السطحية.

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وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg

وانه تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه دار السلام

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