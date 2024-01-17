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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يوجه بإحالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى أخميم المركزي للتحقيقات

صدى البلد

زار الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، عدد من المنشأت الصحية بالمحافظة وذلك ضمن إجراءات المتابعة المستمرة لسير العمل.

وبدأ وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولته بتفقد مستشفى رمد سوهاج حيث إطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعيادات المستشفى وانتظام العمل بها وتواجد الأطقم الطبية ورافقه اثناء التفقد من المستشفى الدكتور وليد العرشي مدير المستشفى.

وأشاد بالإنضباط والخدمة المقدمة التي أشاد بها أحد المواطنين المترددين أثناء تلقيه للخدمة بالمستشفى، كما تفقد مستشفى سوهاج العام للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بها وتفقد خلال الزيارة التي رافقه خلالها من المستشفي الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

وقسم الإستقبال والطوارئ واقسام الرعاية المركزة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجية واثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة الإزدحام علي صيدلية صرف العلاج الخاصة بالعيادات الخارجية وعلى الفور وجه بزيادة عدد الصيادلة بها لمنع الإزدحام والتيسير على المواطنين في صرف العلاج الخاص بهم.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه أعمال التطوير الجارية  بالمستشفي ونسب الإنجاز على أرض الواقع، وعلى هامش الزيارة عقد "ابوهاشم " لقاءا  ببعض أعضاء إدارة المستشفى أكد خلاله أن مستشفي سوهاج العام تعتبر واحدة من أهم مستشفيات المحافظة ويتردد عليها الاف المرضي للحصول على الخدمة الطبية.

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وأوضح انه خلال العام الماضي 2023  تردد على العيادات الخارجية بالمستشفي أكثر من نصف مليون و 45 ألف مواطن للحصول على الخدمة الطبية بمختلف التخصصات و كذلك تردد علي قسم الإستقبال والطؤاري 89 ألف مواطن مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفي مقدراً مجهوداتهم المبذولة تجاه المرضي.

كما قام وكيل صحة سوهاج بتفقد سير العمل بمستشفى أخميم المركزي ورافقه من المستشفي الدكتور محمود نصر مدير المستشفى والدكتور محي عطية والدكتور أشرف مكرم نائبي مدير المستشفي حيث قام بتفقد العيادات الخارجية والإستقبال والغسيل الكلوي موجها بإحالة مدير العيادات للتحقيق الفوري  موجهاً بتنظيم العمل بالعيادات الخارجية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

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