6.5 مليون جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة سوهاج لدعم 5497 طالبا

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على الدور المهم والأساسي الذى يقوم به صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات المصرية، كونه السبيل الوحيد لمساعدة الطلاب المتعثرين فى استكمال دراستهم الجامعية، وتحقيق الضمان الإجتماعي لهم بصوره المختلفة من تأمين ورعاية.

واضاف أنه يقو أيضا بحل المشكلات التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مشيراً إلى ما تبذله إدارة الجامعة من مجهودات لمد يد العون للطلاب غير القادرين ماديًا، والطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وسد احتياجاتهم الاجتماعية اللازمة لاتمام المرحلة الدراسية على أكمل وجه.

وأوضح "النعماني"، أن النفقات المنصرفة من صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، تقدر بإجمالي ٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وذلك لدعم ٥٤٩٧ طالب وطالبة على مستوى جميع الكليات، وتتنوع النفقات ما بين سداد مصروفات دراسية، ومقررات إلكترونية، ورسوم المدن الجامعية، والنفقات العلاجية، وشراء الأجهزة التعويضية، إلى جانب الاعانات المالية والعينية.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.

وأشار إلى أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل.

وأوضح أنه تم دفع الرسوم الدراسية كاملة لعدد ٥١٣٥ طالب وطالبة بإجمالي ٤ مليون وأربعمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لعدد ٥٤ طالب وطالبة بما يقدر بحوالي ٣٣ ألف و٩٠٠ جنيه.

جامعة سوهاج

بدوره قال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن الصندوق قام بتسديد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية والإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة وعددهم ٢٧٨ طالباََ، وذلك بإجمالى ٣٦٥ ألف جنيه، كما تم شراء أجهزة تعويضية لعدد ٣ طلاب بمبلغ ٢٦٦ ألف جنيه.

وأشار محمد حموده مدير إدارة التكافل الإجتماعي، إلى أن المنصرف من صندوق التكافل الاجتماعي للنفقات العلاجية والتدخلات الجراحية لعدد ١٩ طالب بلغ مليون ومائتان وثلاثون ألفاََ، كما قدم الصندوق دعم في صورة اعانات مالية تقدر بمبلغ ١١ ألف و٥٠٠ جنيه.