سقوط طالب من الطابق الثالث بمنزل أسرته في سوهاج

انتهت حياة طالب في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الثالث، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب سقط من أعلى سطح منزله بالطابق الثالث دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو “محمد ع.ح.م، 25 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز”، وبسؤال والده المدعو “علي ح.م.ع، 64 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية”، قرر أنه أثناء تواجد نجله المذكور أعلى سطح منزله بالطابق الثالث إختل توازنه وسقط أرضاً؛ ما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.